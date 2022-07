Remco Campert is in de nacht van zondag op maandag op 92-jarige leeftijd overleden. Op sociale media wordt volop gereageerd op het verlies van de auteur.

"Nederland neemt afscheid van zijn meest geliefde dichter en schrijver", schrijft minister-president Mark Rutte op Twitter. "Zijn leven was vurrukkulluk en hij heeft het tot op hoge leeftijd ten volle geleefd. Remco Campert leeft door in zijn werk. Sterkte aan alle nabestaanden."

Presentator Tom Egbers deelt geen tekst, maar een portret dat is gemaakt door Fritzi ten Harmsen van der Beek.

Radio-dj Frank van der Lende is groot fan van Campert, deelt hij op Twitter. "Een van mijn lievelings-boekenschrijvers, Remco Campert, is overleden. Het leven is vurrukkulluk. En vooral de honderd manieren waarop 'ie marihuana schreef."

Splinter Chabot deelt een tekst van Campert: "Hij bracht hele landschappen in kaart waar we tot in de oneindigheid in mogen verdwalen."

Frédérique Spigt spreekt van "een meester en geweldenaar". "#Hetlevenisverschrikkelijk", plaatst de zangeres als hashtag bij haar tweet.

"Remco Campert is overleden. Ik zal hem altijd dankbaar blijven voor zijn vernieuwende, vederlichte, transparante en levensgevoelige poëzie. Hij ruste in vrede", schrijf radiomaker Frits Spits.

Ook acteur Kasper van Kooten herdenkt Campert, die tientallen jaren bevriend was met Kaspers vader Kees van Kooten. "Dag oompje. Rust dichterlijk."