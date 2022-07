Schrijver en dichter Remco Campert is maandag op 92-jarige leeftijd overleden in zijn woonplaats Amsterdam. Campert geldt als een van de belangrijkste naoorlogse Nederlandse schrijvers. Hij kreeg grote bekendheid met het boek Het leven is vurrukkulluk, waarmee hij een stem gaf aan de generatie die rebelleerde in de vrije jaren zestig.

De schrijver werd geboren in 1929 als zoon van dichter Jan Campert, die in de oorlog overleed in concentratiekamp Neuengamme. Ook aan moederskant werd Remco liefde voor de kunst en cultuur gevoed: zijn moeder was actrice Joekie Broedelet, die later regelmatig te zien was in filmpjes van Van Kooten en De Bie.

Na de roerige oorlogsjaren, waar hij in meerdere pleeggezinnen woonde, verhuisde hij als tiener naar Amsterdam waar hij les kreeg aan het Amsterdam Lyceum. Hij voltooide zijn school niet en begon geld te verdienen met het schrijven van reclameteksten en vertalingen.

In het kunstencircuit leerde hij collega's als Rudy Kousbroek en Lucebert kennen, met wie hij het literaire tijdschrift Braak oprichtte. Dit leidde mede tot een golf aan experimentele dichters die later bekend werden als de Vijftigers.

Campert was meest toegankelijke Vijftiger

Deze dichters zagen zichzelf niet als groep, maar deelden wel de behoefte zich af te zetten tegen de in hun ogen gezapige Nederlandse literaire traditie. Campert gold in dit gezelschap, mede door zijn humor, als de meest toegankelijke dichter. Zijn teksten hadden vaak deels autobiografische elementen en zijn cynisch of ironisch te noemen.

Zijn nog steeds bekendste boek publiceerde Campert in 1961. In Het leven is vurrukkulluk vertelt hij over twee vrienden die verliefd zijn op hetzelfde meisje. Vervolgens belanden ze in een wereld van vrije liefde en marihuana. Het boek had een lange adem. Mede door een heruitgave in 2011, als onderdeel van het scholierenproject Nederland leest, is het boek onder scholieren nog steeds populair.

De schrijver won meerdere grote prijzen

Behalve een groot aantal boeken publiceerde Campert ook voor talloze kranten en bladen. In de jaren vijftig en zestig schreef hij vooral voor Vrij Nederland en Het Parool. Zijn productiviteit stokte in de jaren zeventig, toen de auteur naar eigen zeggen een fysieke afkeer had gekregen van schrijven. In 1976 ontving hij wel de P.C. Hooftprijs voor zijn poëzie.

In de jaren tachtig was zijn writer’s block weer ten einde. In de jaren negentig deelde Campert met Jan Mulder een dagelijkse column op de voorpagina van de Volkskrant, CaMu. De twee mannen initieerden samen met Bart Chabot meerdere malen een literaire tournee langs de theaters. In 1999 schreven de twee columnisten het boekenweekgeschenk.

Meerdere boeken werden verfilmd

Ook op hogere leeftijd bleef Campert met zijn publicaties in de belangstelling staan. Daarnaast werden meerdere boeken van Campert verfilmd, zoals Het Gangstermeisje (1966) en Het leven is vurrukkulluk (2018), allebei door regisseur Frans Weisz.

In 2015 kreeg hij de Prijs der Nederlandse Letteren, een driejaarlijkse oeuvreprijs voor een auteur die een belangrijke plaats inneemt in de Nederlandstalige literatuur. Een hoge koninklijke onderscheiding die hem in 2000 werd aangeboden, weigerde hij. Hij kon deze prijs niet verenigen met “de gedachten die ik koester aangaande de monarchie”.