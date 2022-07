Dansgezelschap The United Ukrainian Ballet Company komt met een eerste internationale voorstelling. Een maand na de start gaan de dansers toeren met de voorstelling Giselle en zijn ze in zowel Amsterdam als Londen te zien.

Het gezelschap is onderdeel van The United Ukrainian Ballet Foundation, die gevluchte dansers uit Oekraïne helpt met huisvesting, werkgelegenheid en het kunnen blijven dansen.

Giselle is een wereldberoemd balletstuk over een jong meisje met een zwak hart en een passie voor dansen. Speciaal voor The United Ukrainian Ballet Company heeft choreograaf Alexei Ratmansky samen met ballerina Igone de Jongh een nieuwe interpretatie van het stuk gemaakt.

De voorstelling is van 23 tot en met 28 augustus te zien in Amsterdam. Daarna gaat de show naar het ge­re­nom­meerde London Coliseum op West End.

Gevluchte Oekraïense dansers worden via zowel The Dutch Centre for Ukrainian Dancers als The United Ukrainian Ballet Company opgevangen en geholpen met huisvesting en werkgelegenheid.

Bij eerstgenoemde kunnen gevluchte dansers weer in vorm komen en laatstgenoemde vormt een gezelschap waarmee ook daadwerkelijk opgetreden gaat worden. Balletdanseres De Jongh is een van de initiatiefnemers van het overkoepelende The United Ukrainian Ballet Foundation.