De twee verdachten die de politie gisteren heeft aangehouden in verband met de overval op de kunstbeurs TEFAF in Maastricht zitten nog vast. De politie laat aan NU.nl weten dat het tweetal momenteel wordt verhoord.

Verder kan de politie nog weinig zeggen over de betrokkenheid van de verdachten. Limburgse media melden dat er in de auto van de twee verdachten geen buit is aangetroffen. Volgens de advocaten van de mannen zijn ze niet op de kunstbeurs geweest en gaat het om een misverstand. De politie benadrukt dat dit geen informatie is die via hen is verspreid.

Ook over de buit gaan verschillende verhalen rond, die niet door de politie bevestigd kunnen worden. De politie liet dinsdag in een persbericht wel weten dat er sieraden zijn buitgemaakt, maar niks over de waarde hiervan. Verschillende media melden dat er een collier ter waarde van 27 miljoen euro van ontwerper Joel Arthur Rosenthal zou zijn gestolen.

Een woordvoerder van TEFAF kan niets zeggen of de stand van de overvallen juwelier op de beurs blijft na de overval.

Securitas, het bedrijf dat de beveiliging van TEFAF verzorgt, kan geen uitspraken doen over een mogelijk verhoogde beveiliging van de beurs. "We willen bepaalde mensen niet wijzer maken", aldus een woordvoerder. Securitas verzorgt de algemene beveiliging van congrescentrum MECC in Maastricht, waar de TEFAF wordt gehouden. De standhouders zijn verantwoordelijk voor beveiliging van hun eigen stand, mits zij daarvoor kiezen.

De internationale kunstbeurs in Maastricht werd dinsdagochtend opgeschrikt door een overval waarbij vier verdachten vitrines insloegen. MECC werd korte tijd ontruimd.