Vier personen hebben dinsdagmiddag een overval gepleegd op een juwelenstand op kunstbeurs TEFAF in Maastricht. Het is niet de eerste keer dat er iets werd gestolen. Sterker nog: al meerdere keren werd er iets buitgemaakt. De kunstbeurs wordt ook wel 'de snoepwinkel voor kunstdieven' genoemd.

Van een Van Gogh tot peperdure diamanten: eens per jaar wordt het MECC in Maastricht een week lang gevuld met exclusieve kunst en exclusief antiek en design. Geen wonder dus dat kunstdieven de beurs met veel interesse in de gaten houden en er ook weleens iets ontvreemden.

2008: diamanten collier

Een diamanten collier ter waarde van 1,2 miljoen euro werd gestolen tijdens de 2008-editie. Twee vrouwen uit Mexico werden gearresteerd. Zij zijn veroordeeld tot vijftien maanden celstraf. Ze pleegden de diefstal samen met twee personen uit Colombia, maar wegens gebrek aan bewijs werden zij vrijgesproken.

2010: diamanten hanger en platina ring

Diamanten blijven in trek bij de dieven: ze worden dan van de juwelen gehaald en los verkocht. Daardoor zijn gestolen juwelen vaak lastig terug te vinden; ze worden namelijk niet in de oorspronkelijke staat doorverkocht. In 2010 werden bij de Britse juwelier Hancocks een diamanten hanger en een platina ring - ook met diamanten - gestolen. De juwelen zijn samen meer dan 860.000 euro waard.

2011: drie colliers en twee broches met kettingen

Ook in 2011 was er een roof. Het ging toen om vijf sieraden, allemaal met diamanten. Details erover zijn door de politie niet bekendgemaakt. Gianluca Buccellati, een 82-jarige edelsmid uit Milaan, is de maker van de sieraden. "Ach, ik ben al zo vaak bestolen", zei hij volgens Crimesite. Het is aan stands zelf om extra beveiliging in te huren. Dit had Buccellati niet gedaan.

2022: wederom juwelen

Bij juwelier Symbolic & Chase werden dinsdagmiddag juwelen buitgemaakt. De politie deelt geen details over wat de dieven hebben meegenomen. Twee twintigers uit België zijn gearresteerd, naar twee andere mogelijke betrokkenen is de politie nog op zoek. Op beelden is te zien dat ze met een hamer de vitrine van de juwelier kapotslaan en er vervolgens vandoor gaan.