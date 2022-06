De politie heeft twee mannen uit België gearresteerd in verband met een overval die dinsdagochtend werd gepleegd op de kunstbeurs TEFAF in Maastricht, mogelijk gewapend. De politie meldt aan NU.nl dat door meerdere eenheden wordt gezocht naar nog twee verdachten. De beurs was korte tijd ontruimd na de overval.

Volgens dagblad De Limburger vond de overval plaats bij juwelier Symbolic & Chase, die een collectie presenteert op de beurs.

TEFAF bevestigt in gesprek met NU.nl dat er geen gewonden zijn gevallen en dat de beurs tijdelijk is ontruimd. De melding over een overval bij de internationale kunstbeurs kwam rond 11.40 uur bij de hulpdiensten binnen. Er zijn juwelen buitgemaakt, maar details hierover deelt de politie niet.

Er was kort een politieactie bij de Koning Willem-Alexandertunnel op de A2 bij Maastricht aan de gang, waardoor de weg richting het zuiden dicht was. Volgens De Limburger is daar een grijze auto met Belgisch kenteken aangehouden door vier politieauto's. De politie bevestigt twee arrestaties en zegt "met alle beschikbare expertises aan de slag te zijn". Het gaat om een 22-jarige en een 26-jarige man, allebei afkomstig uit België.

"TEFAF hanteert stringente procedures voor de veiligheid", laat een woordvoerder weten. "Daarom is de beurs tijdelijk ontruimd. Inmiddels zijn de geëvacueerde deelnemers en bezoekers weer toegelaten op de beurs. TEFAF en MECC werken nauw samen met de autoriteiten. Op dit moment doen we geen nadere mededelingen."

Algemeen directeur Bart Drenth voegt toe dat het veiligheidsprotocol goed werkte en dat de politie binnen enkele minuten ter plaatse was.

Beelden van de overval

Een via sociale media gedeelde video toont beelden van de overval. Daarin is te zien dat de overvallers met een hamer de vitrine inslaan. De mannen dragen een pet op hun hoofd en handschoenen.

De TEFAF, The European Fine Art Foundation, vindt dit jaar plaats van 25 tot en met 30 juni in Maastricht. Op de beurs worden allerlei soorten kunst tentoongesteld en verkocht. Dit loopt uiteen van oude tot nieuwere werken en ook juwelen. Wegens corona kon de beurs twee jaar lang geen doorgang vinden.