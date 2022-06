De politie is op zoek naar vier verdachten van een overval op de kunstbeurs TEFAF dinsdagochtend in Maastricht, mogelijk gewapend. De politie meldt aan NU.nl dat er door meerdere eenheden wordt gezocht naar de verdachten.

Volgens dagblad De Limburger vond de overval plaats bij juwelier Symbolic & Chase die een collectie presenteert op de beurs.

Het is nog niet duidelijk of er mensen gewond zijn geraakt bij het incident. Ook is niet duidelijk of er iets is buitgemaakt. Volgens 1Limburg wordt de MECC, waar TEFAF gehouden wordt, ontruimd, maar dat kan een woordvoerder van de politie nog niet bevestigen. De melding over een overval bij de internationale kunstbeurs kwam rond 11.40 uur bij de hulpdiensten binnen.

In een tweet van het Franse online tijdschrift La Tribune de l'Art zijn foto's te zien van een ingeslagen vitrine. In het bericht staat dat het om juwelen zou gaan en dat er gewapende overvallers zouden zijn gevlucht via het restaurant.

NU.nl heeft contact gezocht met een woordvoerder van TEFAF. De beurs komt binnenkort met een verklaring.

De TEFAF, The European Fine Art Foundation, vindt dit jaar plaats van 25 tot en met 30 juni in Maastricht.