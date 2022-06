Hermitage Amsterdam, dat in maart zijn relatie verbrak met het Russische staatsmuseum Hermitage, slaat een nieuwe koers in. De eerste stap is een samenwerking met de National Portrait Gallery in Londen, zo maakt het museum maandag bekend.

De samenwerking is onderdeel van een reeks internationale samenwerkingen die de Hermitage Amsterdam aangaat. Het gaat om de tentoonstelling LOVE STORIES - ART, PASSION & TRAGEDY, waarbij een selectie portretten uit de collectie van het museum in Londen getoond wordt.

De National Portrait Gallery in Londen is vanwege een renovatie gesloten en daarom kunnen de schilderijen elders worden tentoongesteld.

Het gaat om allerlei werken die de liefde verbeelden. Zo wordt getoond hoe liefde en verlangen portretkunst hebben gevormd. Er zijn portretten te zien van prins Charles en prinses Diana, Victoria en David Beckham, Laurence Olivier en Vivien Leigh (foto) en Oscar Wilde en Lord Alfred Douglas.

De Hermitage in Amsterdam verbrak in maart de banden met het gelijknamige Russische museum vanwege de oorlog in Oekraïne. Aangezien het museum aan de Amstel kunst van de Hermitage in Sint-Petersburg tentoonstelde, moest een expositie over de Russische avant-garde voortijdig sluiten.

Het museum oriënteert zich momenteel op een nieuwe koers. Eerder kregen ze al bekende werken van onder meer Vermeer en Rembrandt in bruikleen. De tentoonstelling LOVE STORIES, die loopt van 17 september 2022 tot en met 8 januari 2023, wordt na de breuk met het staatsmuseum de eerste internationale samenwerking.