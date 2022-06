Henny Huisman blijft in zijn theatershow Het achterste van mijn tong weg van roddels, ofwel juice, over bekende Nederlanders. De voormalige presentator zal vooral in detail vertellen over zijn eigen ervaringen in de entertainmentindustrie, zegt hij in gesprek met het ANP.

"In anderhalf uur vertel ik wat mij allemaal overkomen is. Ik heb de achterlijkste en gekste dingen gezien", vertelt de inmiddels 71-jarige Huisman.

"Ik ga het amper over Nederlandse artiesten hebben. Niet over de Marco Borsato's of dat soort dingen. Dat is niet mijn bedoeling. Ik heb wel verhalen over grote namen als Whitney Houston of Michael Jackson. Sommigen waren heel aardig maar sommigen ook heel vreemdsoortig, met allerlei idiote eisen."

Cabaretier Silvester Zwaneveld benaderde Huisman voor de show nadat hij de biografie van de presentator had gelezen. Daarin vertelde Huisman ook al uitgebreid over zijn leven. Hij zegt te hebben getwijfeld over de show. "Ik dacht: moet ik dat wel doen? Dan moet ik overal naartoe. Waar beginnen we aan?"

Huisman spreekt van 'sprong in het diepe'

Zwaneveld zou in lange gesprekken zijn twijfels hebben weggenomen, met als resultaat dat Huisman dit najaar talloze kleinere theaters bezoekt. Het zijn de eerste theatervoorstellingen van de voormalige presentator, die het beschouwt als "een sprong in het diepe".

Bezoekers krijgen de kans om hem zelf aan de tand te voelen. "Het is een beetje alsof je bij me op visite komt. Ik heb nog net geen gevulde koeken mee", lacht Huisman.

Met de tour begint Huisman op zijn oude dag aan een nieuw avontuur. "Heel veel mensen doen het op mijn leeftijd lekker rustig aan, maar daar houd ik niet zo van." Hij zou de show alleen hebben geannuleerd als zijn vrouw tegen was. "Maar Lia zei eigenlijk meteen: 'Als jij dat nou leuk vindt.' Ik ben ook geen man om thuis te zitten."

Of de theatershow het allerlaatste hoofdstuk van zijn carrière is, durft Huisman niet te zeggen. "Ik weet het niet. Ik heb een soort raar imago dat ik overal achteraan zit, maar het komt altijd naar me toe op een of andere manier", besluit hij.