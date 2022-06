De prijzen voor de beste kinderboeken van het afgelopen jaar zijn woensdag uitgereikt. Dat gebeurde op het Amsterdamse IJ, tijdens een boottocht met de winnende auteurs en illustratoren. Onder meer Een zee van liefde en Toen Rups een vlinder werd wonnen een prijs.

Per categorie kunnen er door de jury's twee boeken met een Zilveren Griffel of Penseel worden bekroond. Een van de oorspronkelijk Nederlandstalige Zilveren Griffels kan vervolgens door de Griffeljury bekroond worden met de Gouden Griffel.

Datzelfde gaat op voor een van de bekroonde oorspronkelijk Nederlandstalige Zilveren Penselen. De Gouden Griffel en het Gouden Penseel worden in oktober bij de start van de Kinderboekenweek uitgereikt.

Voor het eerst werden dit jaar Bronzen Griffels en Penselen uitgereikt, in plaats van Vlag en Wimpels, zoals de prijzen eerder heetten. De naamsverandering is toegepast om het doel van de prijzen nog beter te onderstrepen: het onder de aandacht brengen van de beste kinderboeken.

De Griffels en Penselen zijn de bekendste en belangrijkste juryprijzen voor kinderboeken, de Griffels voor de best geschreven en de Penselen voor de best geïllustreerde kinderboeken. De 45 boekenprijzen, verdeeld over verschillende categorieën, dienen het hele jaar als inspiratie voor kinderen en hun opvoeders.