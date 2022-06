Connie Palmen, die al sinds het begin van haar schrijverscarrière haar boeken uitgeeft bij Prometheus, laat aan NU.nl weten verbonden te blijven aan de uitgeverij. Vorige week raakte Prometheus-oprichter Mai Spijkers in opspraak, nadat zestien oud-medewerkers aan de Volkskrant vertelden dat Spijkers een angstcultuur bij Prometheus in stand houdt.

"Mai Spijkers is intelligenter, zorgzamer, trouwer en vooral betrouwbaarder dan wie dan ook", zegt Connie Palmen. "En zeker dan zijn aanklager, dus mijn toekomst is en blijft verbonden met die van Prometheus."

NU.nl heeft ook andere Prometheus-auteurs benaderd voor een reactie.

In het vorige week verschenen Volkskrant-artikel doen oud-medewerkers hun verhaal. Zij spreken van onder meer woede-uitbarstingen, pesterijen en intimidatie en spreken van een angstcultuur. Hij zou werknemers uitschelden, vernederen en ze zonder geldige reden ontslaan.

Aanleiding voor het artikel was een essay van Ronit Palache, die tussen 2010 en 2019 werkzaam was bij Prometheus als hoofd publiciteit en rechtenmanager. Ze beschuldigt haar voormalig baas van grensoverschrijdend gedrag en machtsmisbruik.

Het sentiment uit het Volkskrant-artikel werd onder meer gesteund door auteur Emy Koopman, die vooralsnog de enige schrijver is die hierdoor is vertrokken bij de uitgeverij. Andere Prometheus-auteurs, zoals hoogleraar Meindert Fennema, schreven over de kwestie en hebben nog geen besluit genomen over hun toekomst.

Spijkers richtte in 1989 uitgeverij Prometheus op, met als eerste succesuitgave De wetten van Connie Palmen. Andere bekende schrijvers die verbonden zijn aan de uitgeverij zijn onder meer Herman Brusselmans, Özcan Akyol en Esther Verhoef.