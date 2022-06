Hadewych Minis en Jacob Derwig maken dit jaar kans op respectievelijk de Theo d'Or en de Louis d'Or, de toneelprijzen van de Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties (VSCD). Minis is genomineerd voor haar rol in Girls & Boys en Derwig vanwege Verdriet is het ding met veren.

De Theo d'Or prijs is voor de meest indrukwekkende vrouwelijke hoofdrol. Naast Minis zijn ook Charlie Chan Dagelet, Sien Eggers en Janni Goslinga genomineerd.

Jan-Paul Buijs en Bram Suijker zijn de andere twee genomineerden voor de Louis D'or prijs. Dat is de prijs voor meest indrukwekkende mannelijke hoofdrol.

De VSCD maakte dinsdag ook de nominaties voor de Colombina en Arlecchino bekend, voor respectievelijk de beste vrouwelijke en mannelijke bijrollen. De uitreiking van de toneelprijzen vindt plaats op 11 september tijdens het Gala van het Nederlands Theater in Internationaal Theater Amsterdam.