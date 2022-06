Bezoekers van het Tropenmuseum kunnen binnenkort interactief meekijken met de stappen die het museum zet om meer te weten te komen over roofkunst in de collectie. Het Amsterdamse museum wil zo aandacht schenken aan de omgang met kunstobjecten die in het verleden onvrijwillig zijn afgestaan. Dat laat inhoudelijk directeur Wayne Modest dinsdag aan NU.nl weten.

De vaste opstelling in het museum zal bestaan uit een touchscreen, waarmee bezoekers informatie over kunstobjecten kunnen opzoeken en het onderzoek dat het Tropenmuseum daarnaar doet. Dat kan ze helpen om eventueel objecten terug te vragen.

"Om iets terug te vragen, moet je weten wat er is", licht Modest toe. "Daarom willen wij transparanter zijn."

Op de website heeft het Tropenmuseum al informatie opgenomen over kunstwerken die zonder instemming van de rechtmatige eigenaar verkregen kunnen zijn. Algemeen directeur Marieke van Bommel laat aan deze site weten veel vragen over de herkomst van objecten in de collectie te krijgen.

Een voorbeeld hiervan zijn gipsafdrukken van gezichten van inwoners van het Indonesische eiland Nias. Namens het museum vertrekt eind dit jaar een team onderzoekers naar Nias om met nazaten van die personen te praten over hun wensen rond de toekomstige bestemming van de afdrukken.

Zeker twintig musea beheren kunst zonder instemming eigenaar

In oktober 2020 bleek uit een enquête van de Museumvereniging dat 21 Nederlandse musea weten dat ze koloniale cultuurgoederen beheren die zonder instemming van de voormalige eigenaar zijn verworven.

Een woordvoerder van de Raad voor Cultuur zei destijds tegen NU.nl dat deze musea door hun antwoord op de enquêtevraag in een kwaad daglicht werden gesteld. "Ze zijn vaak niet zelf eigenaar van de collectie die ze beheren. Het is juist goed dat dit probleem nu onderkend wordt."

Volgens Modest moeten eventuele teruggaveverzoeken van rechtmatige eigenaren van objecten uit de collectie van het Tropenmuseum via de Staat lopen. Die heeft de collectie in bruikleen gegeven aan het museum.

Kabinet belooft geroofde kunstwerken terug te geven

In januari 2021 beloofde het kabinet de in de Rijkscollectie opgenomen geroofde kunstwerken, gebruiksvoorwerpen, menselijke resten en andere objecten uit voormalige koloniale terug te geven. Een land moet daar wel om vragen.

"Ons koloniaal verleden werkt nog steeds door in het heden", zei toenmalig cultuurminister Ingrid van Engelshoven in oktober 2020 over kunstroof. "Het begint bij de erkenning dat in het koloniaal verleden door het ons toe-eigenen van cultuurgoederen de oorspronkelijke bevolking onrecht is aangedaan."