Berichten dat Kim Kardashian tijdens het Met Gala de jurk van Marilyn Monroe die zij daar droeg heeft beschadigd, zijn niet waar. Dat heeft de eigenaar van de jurk, museum Ripley's Believe It Or Not!, donderdag laten weten in een verklaring.

Een verzamelaar van Monroe-spullen plaatste dinsdag op sociale media een aantal foto's waarop te zien zou zijn dat de jurk flink beschadigd was. Ripley's stelt dat Kardashian "het kledingstuk op geen enkele manier heeft beschadigd in de korte tijd dat het gedragen werd tijdens het Met Gala."

Een personeelslid van het museum bracht de jurk van de Amerikaanse staat Florida naar New York. Zij bleef bij Kardashian toen zij er haar entree in maakte op het prestigieuze mode-evenement. De medewerker laat in de verklaring weten dat er "niets met de jurk is gebeurd tussen het moment onderaan de trap waarop Kim hem aandeed en bovenaan de trap, waar de jurk weer is afgegeven".

Daarnaast ontkent het museum dat de realityster heeft betaald om de jurk te mogen dragen. Ook is zij daar zelf niet voor betaald. Wel heeft Kardashian namens het museum een donatie gedaan aan twee goede doelen. De jurk zal weer worden tentoongesteld en is tot het najaar in Ripley's te zien.

Het kledingstuk is wereldberoemd omdat Marilyn Monroe het droeg tijdens haar legendarische uitvoering van Happy Birthday voor de Amerikaanse president John F. Kennedy in 1962. Monroe zong haar zwoele versie van het nummer voor de 45e verjaardag van Kennedy tijdens een politieke benefietavond in New York.

Het was een van de laatste publieke optredens van de actrice, die enkele maanden daarna op 36-jarige leeftijd overleed. 'JFK' werd het jaar erop doodgeschoten in de Amerikaanse stad Dallas.