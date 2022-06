De bestseller Zomervacht van auteur Jaap Robben (foto) wordt verfilmd. De opnames gaan binnenkort van start. Zomervacht wordt geregisseerd door Joren Molter, maakte distributeur September Film maandag bekend.

De hoofdrollen worden gespeeld door Micha Hulshof, Joël in 't Veld en Jarne Heylen.

Zomervacht gaat over de eenzame Brian die hoopt op warmte en genegenheid van zijn vader. Plots moet de dertienjarige jongen de zorg voor zijn broer Lucien op zich nemen. Lucien heeft een zware verstandelijke en lichamelijke beperking. Brian wordt gedwongen snel volwassen te worden.

Robben brak in 2014 door met zijn romandebuut Birk. Zomervacht verscheen vier jaar later. Er zijn meer dan 40.000 exemplaren van verkocht in Nederland en België.

De Engelse vertaling stond op de longlist voor de prestigieuze International Booker Prize 2021 en kreeg lovende recensies in onder meer The New York Times.

Regisseur Molter maakt met Zomervacht zijn speelfilmdebuut. De film wordt in 2023 uitgebracht.