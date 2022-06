Jennifer Hudson heeft zondagavond (Amerikaanse tijd) een Tony gewonnen en is daarmee toegetreden tot een bijzonder gezelschap: die van zogenoemde EGOT-winnaars. Slechts zestien artiesten wonnen ook een Emmy, een Grammy, een Oscar en een Tony Award.

De zangeres en actrice won een Tony Award als producent van de musical A Strange Loop. Die musical won zondagavond de belangrijkste prijs in musical-land: die van beste musical. In Nederland is de productie nog niet te zien.

Hudson is de derde jongste winnaar van de bijzondere reeks prijzen: alleen Robert Lopez (destijds 39) en John Legend (destijds 39 jaar) waren jonger. Hudson won haar vierde prijs drie maanden voor haar 41e verjaardag.

De actrice won in 2007 een Oscar voor haar rol in de musicalfilm Dreamgirls. In 2009 won ze een Grammy Award voor beste album en in 2021 kreeg ze een Emmy Award als producer van de film Baba Yaga. De Tony Award moet ze overigens delen met 43 andere producers van de musical.

Andere bekende EGOT-winnaars zijn Whoopi Goldberg, Rita Morena, Audrey Hepburn, Andrew Lloyd Webber en Barbra Streisand.