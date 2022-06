Cabaretier en acteur Wart Kamps gaat zijn eerste solovoorstelling maken. Awkwart wordt een muzikaal cabaretprogramma waarin Kamps met de oplossing komt om ongemak te bestrijden. De voorstelling Awkwart is van januari tot en met maart te zien in theaters door het hele land, maakt Bos Theaterproducties vrijdag bekend.

De 42-jarige Kamps was bij Theater Rotterdam te zien in de familievoorstellingen van Pieter Kramer. In 2016 won hij voor de rol van Cyrano in De Zere Neus van Bergerac de John Kraaijkamp Musical Award voor Beste Hoofdrol in een Grote Musical.

Verder speelde de komiek regelmatig in verschillende voorstellingen op theaterfestival De Parade met onder anderen zijn broer Tim Kamps en Bor Rooyackers. Verder was Kamps als acteur onder andere te zien in Missie Aarde van de VPRO en Dokter Tinus op SBS. Binnenkort is hij in de bioscopen te zien in Bon Bini Holland 3, met Jandino Asporaat.

De volledige speellijst staat vanaf vrijdag op de website van Bos Theaterproducties.