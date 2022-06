Klaus Mäkelä wordt de nieuwe chef-dirigent van het Concertgebouworkest in Amsterdam, kondigde het gezelschap vrijdagochtend aan op een persconferentie. De 26-jarige Fin is de opvolger van Daniele Gatti, die in 2018 moest vertrekken na beschuldigingen van grensoverschrijdend gedrag.

Mäkelä is al chef-dirigent van het Oslo Filharmoniske Orkester en het Orchestre de Paris. Vanwege deze lopende contracten zal hij pas in 2027 beginnen als chef-dirigent van het Concertgebouworkest.

Bij het Amsterdamse orkest krijgt hij een contract van tien jaar. In dit seizoen (2022/2023) begint hij als artistiek partner. In die rol zal hij in vijf verschillende programma's al nauw samenwerken met het Concertgebouworkest.

Het orkest was al sinds 2018 op zoek naar een nieuwe chef-dirigent. De afgelopen tijd werd de gewilde Mäkelä door kenners als voornaamste kandidaat naar voren geschoven.

De jonge dirigent hoopt met het Amsterdamse orkest concerten van "de beste klasse" te gaan geven. "Dat is mijn hoogste prioriteit. Ook kijk ik ernaar uit om het publiek te ontmoeten en met hen een vertrouwensband op te bouwen"

De 26-jarige Mäkelä is overigens niet de jongste chef-dirigent tot nu toe. Willem Mengelberg, die het orkest van 1895 tot 1945 leidde, was 24 jaar toen hij ermee begon.

Het Concertgebouworkest zette de vorige chef-dirigent Gatti na verhalen over ongewenst gedrag aan de kant, waarop hij advocaten in de arm nam. Het orkest meldde vervolgens dat "het ongenoegen tussen beide partijen na uitvoerig overleg was opgelost", maar Gatti kwam niet terug als chef.