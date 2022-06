Schilderes Paula Rego is op 87-jarige leeftijd overleden, melden internationale media. De kunstenares van Portugese afkomst overleed woensdag in haar huis in Londen. Afgelopen winter was er een grote, drukbezochte tentoonstelling van haar werk te zien in het Kunstmuseum Den Haag, dat ook werk van haar kocht.

Rego was nog nauw betrokken bij de samenstelling van de expositie, die eerder in Tate Britain te zien was. De directeuren van Tate Britain en het Kunstmuseum, Alex Farquharson en Benno Tempel, noemden Rego "een van de belangrijkste kunstenaars van haar generatie".

Rego maakte realistisch en soms onheilspellend, onbehaaglijk aandoend werk met menselijke figuren. Farquharson en Tempel omschreven de artieste als "een non-conformistische kunstenares en vrije geest" met een "ongebreidelde verbeelding, empathie en generositeit." Ze is volgens hen altijd "brutaal en compromisloos" geweest.

Ze stelde ook onrecht aan de kaak, met name onrecht tegen vrouwen. Ze hield zich verder niet alleen bezig met maatschappelijke thema's, maar ook met gevoelens als angst en verlangen.

Hoewel Rego haar geboorteland verliet, wordt ze in de Portugese stad Cascais bij Lissabon geëerd met een eigen museum. Portugal eerde haar ook met een onderscheiding en een eredoctoraat. In Engeland schopte ze het tot Commandeur in de Orde van het Britse Rijk. Ook van de University of Oxford ontving ze een eredoctoraat.