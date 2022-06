Directeur Ralph Keuning van Museum de Fundatie in Zwolle stapt op. De zestigjarige kunsthistoricus raakte eerder in opspraak na klachten van medewerkers over zijn gedrag.

Volgens het museum heeft Keuning, in overleg met de raad van toezicht, besloten om zijn loopbaan elders voort te zetten. Zo wil hij "ruimte maken voor een nieuwe fase in de ontwikkeling van het museum".

De raad van toezicht had eerder onderzoek laten doen naar de relatie tussen Keuning en zijn medewerkers. Daaruit kwam naar voren dat "de spanning in de organisatie sterk is toegenomen door de wijze van communiceren van de directeur-bestuurder, die als sterk directief en vaak ook confronterend wordt ervaren", aldus het museum in januari dit jaar.

Het museum meldt dinsdag dat de interne organisatie en de werkcultuur moeten veranderen. Daarom heeft de raad besloten op zoek te gaan naar een nieuwe directeur. Rob Zuidema, momenteel interim-zakelijk directeur bij het museum, neemt Keunings werkzaamheden tijdelijk waar.