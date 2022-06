Er komt een bronzen borstbeeld van Anneke Grönloh in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag. Het kunstwerk wordt op 2 september onthuld, zo werd maandag op de vooravond van haar tachtigste geboortedag bekendgemaakt. Dat gebeurde tijdens een bijeenkomst van een aantal vrienden van de in 2018 overleden zangeres.

Het beeld is gemaakt door beeldhouwster Lia Krol, die eerder sculpturen van Willem van Oranje, Aletta Jacobs en prinses Beatrix heeft gemaakt.

Na de onthulling van de sculptuur gaat het toneelstuk De eeuw van mijn moeder in de Koninklijke Schouwbrug in première. Deze voorstelling gaat over de integratie van Indische Nederlanders en de belangrijke rol van de moeder binnen de Indische cultuur. Grönloh werd zelf op 7 juni 1942 in toenmalig Nederlands-Indië geboren.

De zangeres overleed op 14 september 2018 aan de gevolgen van een longziekte. Ze was een van de succesvolste artiesten van Nederland. Ook buiten Nederland, vooral in Duitsland en Azië, was Grönloh zeer populair. Ze gold als een van de bestverkopende Nederlandse artiesten aller tijden en verkocht wereldwijd meer dan 30 miljoen platen.