Een zeldzame uitgave van de eerste druk van Harry Potter and the Philosopher's Stone wordt geveild. Bieden op het boek kan vanaf een bedrag van 200.000 pond (235.000 euro).

De zeldzame versie van het wereldberoemde boek (in het Nederlands: Harry Potter en de Steen der Wijzen) is gesigneerd door auteur J.K. Rowling. Het gaat om een van de vijfhonderd hardcoverexemplaren die in 1997 in een eerste oplage zijn gedrukt. De meeste exemplaren zijn in bibliotheken in het Verenigd Koninkrijk beland.

Het boek dat door veilinghuis Christie's geveild wordt, behoort tot de overige tweehonderd exemplaren waarin kleine foutjes zijn ontdekt. Zo staat op de cover het woord "filosoof" verkeerd gespeld. Daarnaast staat op pagina 53, in de lijst met spullen die leerlingen mee moeten nemen naar Zweinstein, twee keer achter elkaar "een toverstok".

De Steen der Wijzen is het eerste deel uit de boekenreeks over de tovenaarsleerling Harry Potter. Een andere eerste druk bracht bij een veiling in de Verenigde Staten vorig jaar bijna een half miljoen dollar (417.000 euro) op.

De boeken van Harry Potter zijn in meer dan tachtig talen verkrijgbaar. Wereldwijd zijn er ruim 500 miljoen van exemplaren verkocht.