Raymi Sambo maakt in samenwerking met Theatergroep Aluin een theatervoorstelling over Keti Koti, de dag waarop de afschaffing van de slavernij wordt gevierd.

In de voorstelling Ik zeg toch sorry reflecteren de makers op de trend dat steeds meer gemeenten en organisaties openlijk excuses aanbieden voor het slavernijverleden of hun eigen rol in deze periode laten onderzoeken. Ook stellen zij de vraag waarom de Nederlandse regering nog steeds geen excuses heeft gemaakt voor de Nederlandse rol in de slavernij.

Naast Sambo bestaat de cast uit Gabby Bakker, Dennis Coenen, Rochelle Deekman, Urmie Plein en Nard Verdonschot. Zij spelen op het podium de afschaffing van de slavernij in 1863 na. Ondertussen delen de acteurs met het publiek hoe zij zich verhouden tot dit onderwerp en hoeveel invloed het slavernijverleden nog heeft op hun huidige leven.

De première van Ik zeg toch sorry is op zaterdag 11 juni op festival Oerol op Terschelling. Na de zomer volgt een theatertournee van september tot en met december. Op Keti Koti (1 juli) wordt op veel plekken stilgestaan bij het slavernijverleden.