Ter gelegenheid van het zesjarig bestaan gaat YouTube-serie BOOS het theater in. Dat maakt presentator Tim Hofman maandag bekend in een video op Instagram.

De eerste editie van BOOS On Tour staat gepland op 2 juli in TivoliVredenburg in Utrecht. Het wordt "een avond met lezingen, paneldiscussies, veel lachen én bier voor wie wil. Een avond om onze geesten wat te slijpen, plannen te maken over hoe we machthebbers onder druk zetten en constructen breken", aldus de 33-jarige Hofman.

Arjen Lubach is als eerste gast aangekondigd. De rest van de line-up volgt later.

In de BNNVARA-serie BOOS worden misstanden aan het licht gebracht. Het programma is vooral bekend van de aflevering over The voice of Holland waarin oud-deelnemers spraken over seksueel grensoverschrijdend gedrag achter de schermen van de talentenjacht. De aflevering, die in januari online kwam, is meer dan 10,6 miljoen keer bekeken.