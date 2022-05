De musical Mamma Mia! keert volgend jaar terug in de Nederlandse theaters. Producent De Graaf & Cornelissen Entertainment brengt in september 2023 een vernieuwde versie van het stuk op de planken. Brigitte Heitzer zal de hoofdrol vertolken, is maandag bekendgemaakt.

Aanleiding voor het terughalen van de musical is de huidige ABBA-revival. De groep bracht vorig najaar voor het eerst in veertig jaar een nieuw album uit en in Londen ging afgelopen week een hologramconcertreeks van start.

Het verhaal en de nummers van de musical blijven onveranderd. Wel komen er een nieuwe vertaling en vormgeving. Mamma Mia! is drie keer eerder in Nederland te zien geweest, voor het laatst in 2019. De show werd toen geproduceerd door Stage Entertainment.

De vernieuwde versie van Mamma Mia! is tot april 2024 in meer dan twintig theaters in heel Nederland te zien. De landelijke première vindt plaats op 10 september 2023 in het DeLaMar in Amsterdam. De namen van de andere hoofdrolspelers worden later bekendgemaakt.