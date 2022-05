Een bezoeker van het Louvre in Parijs heeft zondag het wereldberoemde schilderij Mona Lisa bekogeld met taart, meldt de Spaanse krant El País. Het kunstwerk van Leonardo da Vinci raakte dankzij een glazen vitrine niet beschadigd.

De man zou tevergeefs hebben geprobeerd de vitrine kapot te maken. Daarna gooide hij taart richting het paneel en smeerde hij het gebak uit op het glazen paneel. Net voordat hij door bewakers werd overmeesterd, strooide hij nog rozen uit.

Het motief van de man, die vermomd als oude vrouw in een rolstoel door het museum reed, is onduidelijk. Hij riep iets over het beschermen van de aarde toen hij werd afgevoerd door museumwachters.

Het is niet de eerste keer dat iemand heeft geprobeerd de Mona Lisa te beschadigen. In augustus 2009 gooide een toerist een kopje thee naar het paneel, waardoor de vitrine werd verbrijzeld. Toen het werk in 1974 in Tokio te zien was, gebruikte een vrouw een rode spray om het schilderij te bekladden. Maar het kunstwerk raakte niet beschadigd.

In 1956 waren er twee incidenten. Een man gooide zuur naar de Mona Lisa, waardoor het onderste deel beschadigd raakte. Aan het eind van dat jaar gooide een Boliviaanse schilder een steen naar het doek. Hij richtte daarmee lichte schade aan.