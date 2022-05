Transgender actrice Laverne Cox wordt ter gelegenheid van haar vijftigste verjaardag geëerd met een eigen Barbie, zo maakte fabrikant Mattel donderdag bekend.

De actrice, die zich regelmatig uitspreekt voor de rechten van transgender personen, zegt dat ze vroeger vaak werd gepest omdat ze een Barbie wilde. Na jaren van therapie besloot Cox - inmiddels volwassen - om eindelijk een exemplaar te kopen.

"Ik speelde met haar en kleedde haar aan", aldus de Orange Is the New Black-actrice. "Het was voor mij een manier om mijn jeugdtrauma's te verwerken."

Cox heeft nauw met Mattel samengewerkt om de pop te ontwerpen. "Het betekent veel voor me", aldus de actrice. "Als je speelt met poppen, creëer je als kind een droomwereld. Nu kunnen ze dat doen met de eerste transgender Barbie en dat laat zien dat alles mogelijk is."

Jarenlang maakte Mattel voornamelijk blonde en slanke Barbies, maar het aanbod wordt steeds diverser. Zo zijn er Barbies in een rolstoel of met een hidjab te koop.

Het is de eerste keer dat het merk een pop baseert op een transgender persoon. "Barbie weet dat representatie belangrijk is en streeft ernaar om nog meer diversiteit in de poppencollecties aan te brengen, zodat nog meer mensen zich erin kunnen herkennen", laat het merk in een verklaring weten.

Cox brak door met haar rol in Orange Is the New Black, een serie over een vrouwengevangenis. Ze werd voor haar rol als kapster Sophia Burset viermaal genomineerd voor een Emmy Award. Ook was ze te zien in series en films als Inventing Anna en Promising Young Woman.