Gijs de Lange is op 65-jarige leeftijd overleden, dat maakt het management van de acteur en regisseur donderdag bekend. De Lange overleed woensdag na een kort ziekbed in Amsterdam.

Het grote publiek kent De Lange van zijn theaterwerk bij de Toneelgroep Amsterdam en zijn televisiewerk in Het Klokhuis. In het kinderprogramma speelde hij mee in diverse sketches.

Sinds 2001 werkte De Lange niet alleen als acteur, maar ook als regisseur voor onder andere Het Nationale Toneel en Orkater. Voor het Holland Festival regisseerde hij verschillende opera's.

Naast zijn werk voor en achter de schermen, was De Lange ook theaterdocent in Maastricht en Amsterdam.

De Lange heeft meer dan zeventig rollen gespeeld op het toneel en meer dan vijftig voor film en televisie. Als theaterregisseur heeft hij 121 producties gerealiseerd.