Waldemar Torenstra gaat opnieuw het theater in. De 48-jarige acteur is van november tot en met april volgend jaar te zien in MOMENTUM. De voorstelling gaat over de leider van een politieke partij en zijn vrouw, die de macht uit hun handen voelen glippen.

Torenstra speelt in MOMENTUM samen met Astrid van Eck en Vincent Croiset. Het stuk, dat gaat over "de achterkant van de politiek", is geschreven door Lot Vekemans. De regie is in handen van Maaike van Langen.

Op 19 november 2022 is de première van de voorstelling in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag.