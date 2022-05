Remona de Hond-Fransen, de weduwe van theatermaker en presentator Marc de Hond, brengt in juli een boek uit. Hierin schrijft ze over haar leven met, maar met name haar leven zonder haar echtgenoot.

Het boek heet Laat je tranen vloeien tot een vijver en verschijnt op 19 juli. De titel is gebaseerd op de woorden die De Hond in zijn afscheidsspeech tot zijn vrouw richtte: "Laat je tranen vloeien tot een vijver en ga daar in de zomer met de kinderen op varen en in de winter op schaatsen."

De Hond, zoon van opiniepeiler Maurice de Hond, trouwde in november 2019 met meerkampatlete Remona Fransen, met wie hij negen jaar samen was. Met Fransen kreeg hij twee kinderen: Livia en James.

De theatermaker belandde in 2002 in een rolstoel. Een medische fout bij de behandeling van een tumor in zijn rug had tot een dwarslaesie geleid. Daarover schreef De Hond in 2008 het boek KRACHT - het nieuwe leven van een optimist.

Vanaf 2006 werkte hij als televisiepresentator en -commentator bij onder meer de rolstoelbasketbalwedstrijden tijdens de Paralympische Spelen van 2016 in Rio de Janeiro. Ook maakte De Hond een theatershow waarin hij zich liet interviewen door bekende Nederlanders. Hiermee wilde hij voor zijn twee kinderen een portret van zichzelf maken.