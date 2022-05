De Britse prins William wordt voor de eerste keer in zijn eentje op een munt afgebeeld. Dat gebeurt ter ere van de veertigste verjaardag van de hertog van Cambridge op 21 juni, zo meldt de Britse krant The Guardian.

De Royal Mint heeft de zoon van prins Charles op een muntje ter waarde van vijf pond gedrukt, waarbij de rechterkant van zijn gezicht te zien is.

Ook de letter W en het getal 40 zijn op het betaalmiddel afgebeeld. Op de rand van de munt staat HRH The Duke of Cambridge. Koningin Elizabeth, de oma van de prins, is op de andere kant van de munt afgebeeld.

Het is de eerste keer ooit dat een Britse royal die tweede in lijn is voor de troon, alleen op een officieel muntstuk wordt afgebeeld. Prins William verscheen eerder samen met zijn vrouw Catherine op een munt vanwege hun bruiloft in 2011.