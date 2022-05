De 135 miljoen euro die dit jaar nog wordt uitgetrokken voor de cultuursector, moet helpen om deze branche na de coronacrisis weer op de oude sterkte te krijgen. Het geld wordt onder meer besteed aan campagnes om het publiek opnieuw naar de zalen te krijgen en aan producenten om nieuwe shows op te zetten.

Een van de speerpunten in het plan van staatssecretaris Gunay Uslu (Cultuur en Media) is het vergroten van de werkgelegenheid in de sector. Zo mag er 12,5 miljoen euro worden geïnvesteerd in Nederlandse drama-, documentaire- en animatieseries om het aantal opdrachten groter te maken.

Daarnaast is er 20 miljoen euro beschikbaar voor vrije producenten om nieuwe producties op te zetten. Startende cultuurmakers kunnen gebruikmaken van een pot van bijna 10 miljoen euro. Ook is er geld vrijgemaakt zodat mensen tegen een lagere rente kunnen investeren in producties en projecten. Dit moet ook leiden tot meer banen voor technici en andere banen achter de schermen.

Om de teruggelopen bezoekersaantallen weer te vergroten, is er 4 miljoen euro beschikbaar voor het starten van publiekscampagnes. Ook is er in het plan van Uslu veel aandacht voor het stimuleren van de culturele activiteiten van jongeren. Een bedrag van 19,6 miljoen euro kan gebruikt worden voor lokale initiatieven, zoals oefenruimtes voor bands of plekken waar theater en dans kunnen worden beoefend.

Vanaf 2023 zal er jaarlijks 170 miljoen euro aan de cultuursector worden besteed. De precieze invulling hiervan volgt na de komende Prinsjesdag. Dit jaar is in totaal 135 miljoen euro uitgetrokken. Dit lagere bedrag heeft te maken met de kortere periode die er dit was om de uitgaven voor te bereiden.