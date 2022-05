Zangeres Shirma Rouse gaat meehelpen een tentoonstelling over gospel samen te stellen. De expositie Gospel: Muzikale reis van kracht en hoop is vanaf 30 september te zien in Museum Catharijneconvent in Utrecht.

De tentoonstelling gaat over de geschiedenis en actuele betekenis van het muziekgenre. Er wordt aandacht besteed aan werk van onder anderen Aretha Franklin, Elvis Presley en Ye.

Rouse, die als coach betrokken is bij het EO-gospelprogramma Amazing Grace, zong als kind al gospel. Toen nam haar oma haar mee naar de kerk, waar ze kennis maakte met deze muziek.