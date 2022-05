Er komt een theaterbewerking van de roman Komt een vrouw bij de dokter van schrijver Kluun. Volgend jaar is het stuk te zien in theaters door het hele land.

Maartje van de Wetering speelt het hoofdpersonage Carmen, dat de diagnose borstkanker krijgt, meldt producent Korthals Stuurman Theaterbureau dinsdag.

Haar overspelige echtgenoot Stijn wordt gespeeld door Xander van Vledder. Terwijl Carmen behandeld wordt, zoekt Stijn een uitvlucht in het nachtleven en begint een affaire.

Het boek Komt een vrouw bij de dokter van Kluun, die eigenlijk Raymond van de Klundert heet, verscheen in 2003 en ging sindsdien 1,2 miljoen keer over de toonbank. In 2009 is het verhaal verfilmd.

De theaterversie is van januari tot en met april 2023 te zien in theaters door heel Nederland. Op 19 februari gaat de voorstelling in première in DeLaMar in Amsterdam.