Acteur Soy Kroon gaat volgend jaar de solovoorstelling Nu ik je zie spelen, gebaseerd op het boek van Merlijn Kamerling over zijn vader Antonie. Dat maakt productiehuis Solo Stories maandag bekend.

Het wordt de eerste solovoorstelling voor Kroon. De acteur was eerder te zien in onder meer Goede Tijden, Slechte Tijden, de musical Mamma Mia!, het tv-spektakel The Passion en de film Costa!!. "Een tijd geleden hebben we elkaar ontmoet en Merlijns boek heeft mij ontroerd", vertelt Kroon.

"Het is een coming-of-ageverhaal over de zoektocht naar je vader, maar eigenlijk de zoektocht naar jezelf", vervolgt hij. "Ik hoop dat met veel liefde neer te zetten. Van dierbare mensen om me heen weet ik hoe het is als een ouder een eind maakt aan zijn of haar leven."

Acteur en muzikant Antonie Kamerling maakte in 2010 een einde aan zijn leven. In het boek Nu ik je zie, dat in september 2020 verscheen, ging Merlijn tien jaar na de dood van Antonie op zoek naar een completer beeld van zijn vader.

De theaterbewerking wordt ontwikkeld door het team dat eerder verantwoordelijk was voor onder meer Ma, naar het boek van Hugo Borst en gespeeld door Eric Corton. De regie is in handen van Benno Hoogveld en het script wordt geschreven door Marc Veerkamp.

De voorstelling is van januari tot en met juni 2023 in de Nederlandse theaters te zien.

Denk jij aan zelfdoding? Je bent niet alleen. Neem contact op met 113 Zelfmoordpreventie via www.113.nl of bel 113 (lokaal tarief) of 0800-0113 (gratis).