Martin Gaus werkt aan een boek over zijn leven. Voor de 77-jarige dierenprogrammamaker werkt het schrijven vooral therapeutisch, vertelt hij vrijdag in De Telegraaf. "Zo heb ik geen psycholoog of psychiater nodig."

"Ik schrijf mijn levensverhaal in eerste instantie voor mezelf op en wil daarmee uiteindelijk de balans opmaken, voordat ik overleden ben", aldus Gaus. De presentator en oud-honkballer wil met zijn verhaal vooral zijn kinderen en kleinkinderen een goed beeld en overzicht geven van "wie nu die Martin Gaus is geweest".

Gaus, die zich "als herboren" voelt na zijn niertransplantatie in 2018, haalt veel anekdotes uit de dagboeken die hij jarenlang bijhield. "Diep in mijn hart wil ik alles voor mezelf nog een keer de revue laten passeren. Van mijn jeugd tot aan de successen op televisie met Dierenmanieren en de Natte neuzen-show."