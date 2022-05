Het theater in New York waarin het toneelstuk Take Me Out te zien is, heeft een infraroodcamerasysteem geïnstalleerd om tijdens de voorstelling in de gaten te kunnen houden of niemand in de zaal een telefoon tevoorschijn haalt. De aanleiding daartoe zijn de beelden van een naaktscène van Jesse Williams die eerder deze week op sociale media belandden.

Een bezoeker van de Broadwayshow maakte ondanks een telefoonverbod in de zaal opnames van de scène waarin de Grey's Anatomy-acteur volledig naakt op het podium staat. Die video en de screenshots ervan kwamen op Twitter terecht.

Het Second Stage Theater en de theateracteursbond Actors' Equity Association reageerden woedend op het lekken van de beelden.

Het theater noemde de actie dinsdag in een verklaring op sociale media "seksuele intimidatie en walgelijk misbruik van vertrouwen" en wees er ook op dat het delen van iemands naaktbeelden zonder diens toestemming ernstige juridische gevolgen kan hebben.