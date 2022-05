Marc-Marie Huijbregts gaat komend seizoen toch niet het theater in. De cabaretier was van plan om in het najaar zijn voorstelling Uitgesproken in reprise te nemen, maar ziet hier nu toch van af.

Een woordvoerder van impresariaat Bunker Theaterzaken heeft een bericht hierover van website Zwartekat.nl bevestigd.

Volgens Bunker is er geen speciale reden voor de beslissing. "Hij heeft gewoon besloten om na de zomer niet te spelen." De kaartverkoop was volgens de woordvoerder nog niet van start gegaan.

Uitgesproken was de eerste voorstelling van Marc-Marie sinds 2018. De 57-jarige cabaretier heeft de afgelopen jaren met enige regelmaat in de media gezegd dat hij klaar was met theater maken. Maar tot nu toe kwam hij daar telkens op terug.