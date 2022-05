Schrijver Jeroen Brouwers is woensdag op 82-jarige leeftijd overleden in een ziekenhuis in Maastricht. Dat meldt zijn uitgeverij, Atlas Contact.

Brouwers werd in 1940 geboren in Batavia, destijds de hoofdstad van Nederlands-Indië. Hij kwam tijdens de Tweede Wereldoorlog op jonge leeftijd in een Japans interneringskamp terecht, waar hij uitgebreid over schreef in het boek Bezonken rood uit 1981.

Na de oorlog keerde het gezin van Brouwers terug naar Nederland. De auteur debuteerde in 1964 met de verhalenbundel Het mes op de keel.

De auteur schreef tientallen boeken in zijn meer dan vijftig jaar durende carrière. In 2001 verscheen Geheime kamers, zijn eerste echte bestseller en ook een van zijn meest onderscheiden boeken. Hiervoor ontving hij onder meer de AKO Literatuurprijs, De Gouden Uil en de Multatuliprijs. In 2018 kreeg Brouwers een eredoctoraat van de Radboud Universiteit.

Zijn laatste boek, Cliënt E. Busken, werd bekroond met de Libris Literatuur Prijs 2021. In de Nederlandse theaters is er momenteel een toneelstuk van Brouwers te zien, met acteur Gijs Scholten van Aschat in een regie van Maria Kraakman bij Internationaal Theater Amsterdam (ITA).