René van Kooten gaat opnieuw de rol van Jean Valjean spelen in de musical Les Misérables. Producent De Graaf & Cornelissen Entertainment maakt woensdag bekend dat de acteur de rol een keer per week zal overnemen van Milan van Waardenburg.

Van Kooten speelde het personage ook al in 2008 en won voor zijn vertolking destijds een Musical Award. "Het is een unieke kans om naast Milan van Waardenburg deze rol na vijftien jaar weer te mogen spelen", zegt Van Kooten.

"Jean Valjean is voor een musicalacteur een buitengewoon interessante en uitdagende rol. Les Misérables blijft één van de mooiste producties om in te staan."

Vorige maand werd bekend dat de musical volgend jaar na veertien jaar terugkeert. Les Misérables is vanaf februari tot en met oktober 2023 te zien in Koninklijk Theater Carré en andere grote theaters. Ook Freek Bartels (Javert) en Vajèn van den Bosch (Éponine) spelen de hoofdrollen in de nieuwe versie.