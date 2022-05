Na de première van Dagboek van een Herdershond stromen de recensies binnen. De musical, gebaseerd op de populaire televisieserie uit de jaren zeventig, wordt enthousiast ontvangen door de Nederlandse pers. Vooral de acteurs krijgen lovende kritieken. Lees hieronder wat er in de kranten over de musical wordt geschreven.

Algemeen Dagblad - vijf sterren

"Het knapste aan de musical Dagboek van een Herdershond is misschien wel dit: de makers slagen erin ook publiek dat te jong is om de tv-serie gezien te hebben en dat geen grote interesse heeft voor de roomse geschiedenis van Limburg, ruim twee uur te boeien."

"Wat een uitgebalanceerd stel hebben Verlinde (Albert Verlinde, red.) en Servé Hermans, artistiek leider van de Toneelgroep Maastricht, bij elkaar gebracht. Joes Brauers overtuigt letterlijk vanaf zijn eerste knullige opkomst als kapelaan Erik Odekerke, die in 1914 in een Zuid-Limburgse parochie aan het werk gaat. Zijn dialogen met zijn beschermengel - heerlijk vilein en krachtig neergezet door Angela Schijf - zijn misschien wel de sterkste momenten uit de musical."

"Hoewel het zich ruim een eeuw geleden afspeelt, is het stuk over hoe de honger naar delfstoffen een gebied in een uithoek van Nederland op zijn grondvesten kan laten beven, verbijsterend actueel."

De Telegraaf - vijf sterren

"Angela Schijf is één van de belangrijkste attracties van Dagboek van een Herdershond. Met haar spitsvondige oneliners zorgt ze voor de broodnodige humor en bovendien zet ze de boel op scherp waar nodig. Nu maar hopen dat het niet weer zo lang duurt voordat ze haar gezicht op de planken laat zien."

"Overigens is de cast sowieso om van te watertanden. Joes Brauers geeft Erik Odekerke precies de juiste dosis klungeligheid mee zonder aan persoonlijkheid in te leveren. William Spaaij (de op mannen vallende pastoor) en Nandi van Beurden (Miete, die heimelijk verliefd is op de kapelaan) laten nog maar eens zien waarom ze zo gewild zijn in musicalland."

"Wat ook duidelijk wordt: we zijn dertig jaar verder in de tijd. De kritiek op de kerk is harder en feller dan in de tijd van de tv-serie mogelijk was. Zo danst en springt de naar een uithoek van het kerkhof verbannen Gislaine constant door de voorstelling. Omdat ze het nogal van het leven nam, is er voor haar een plekje tussen de ongedoopte kinderen. Weggestopt alsof ze minderwaardig is. Of zoals engelbewaarder Angela Schijf het uitschreeuwt. 'Die priesters worden zo oud, omdat God ze daarboven ook niet wil hebben.'"

"Dagboek van een Herdershond maakt de verwachtingen meer dan waar. De musical is veel meer dan enkel maar nostalgie of een mooie herinnering. Dagboek van een Herdershond is een musical waar Limburg best een beetje trots op mag zijn."

Lees hier de volledige recensie.

De Volkskrant - drie sterren

"Wat spektakel betreft heeft regisseur Servé Hermans met heel veel figuranten vooral uitgepakt in de massale ensemblenummers. Verder is het opvallend sober gehouden, met een paar projecties van het Limburgse landschap op het enorme achterdoek. Het decor is zo mogelijk nog eenvoudiger: een paar verrijdbare zetstukken verbeelden dorpscafé, brouwerij, huiskamer en natuurlijk de pastorie en Mariakapel."

"De kracht van deze productie zit 'm vooral in de artiesten. Joes Brauers speelt kapelaan Odekerke met een jongensachtige flair en charme, gelukkig niet klunzig maar vastberaden. Dat zijn tegenspelers Nandi van Beurden en William Spaaij echte allround musicalperformers zijn, bewijzen zij ook hier: Van Beurden heeft een paar schitterende solo's en Spaaij is erg grappig als wufte kapelaan met een voorliefde voor opera. Suzan Seegers is als de kittige huishoudster Katrien de publiekslieveling, en terecht: ze is erg grappig."

Lees hier de volledige recensie.