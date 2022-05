Mariken Heitman is met het boek Wormmaan uitgeroepen tot winnaar van de Libris Literatuur Prijs 2022. Dat maakte de Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb maandagavond bekend in evenementenlocatie Felix Meritis in Amsterdam.

"Ik ben overweldigd", zei Heitman in reactie op het winnen van de prijs. Naast Heitman waren ook Nico Dros, Auke Huls, Deniz Kuypers, Renée van Marissing en Lisa Weeda voor de prijs genomineerd.

De zes genomineerden kregen allemaal een bedrag van 2.500 euro. De winnaar kreeg daarnaast de hoofdprijs van 50.000 euro. De zes genomineerden waren geselecteerd uit een longlist van achttien kandidaten.

"De zes romans die uiteindelijk de shortlist haalden, laten ons een uitzonderlijk weids panorama zien dat je als lezer maar al te graag betreedt, om vervolgens gelouterd terug te keren naar het leven van alledag", zei de jury afgelopen februari bij de nominatie.