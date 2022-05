Jeannette Smit, directeur van Theater Bellevue, heeft maandag de Amsterdamse Frans Banninck Cocqpenning ontvangen. Ze krijgt de penning voor haar inzet voor de kunstsector in de hoofdstad.

Smit is al 21 jaar directeur van Theater Bellevue. Daarnaast is ze productieleider van mimegroepen die pas kort zijn opgericht. Ook is ze betrokken bij verschillende commissies voor de kunstsector van Amsterdam.

Op die manier zet ze zich volgens de gemeente Amsterdam in voor jonge theatermakers die dankzij haar nog een kans kregen om op te treden.

De Frans Banninck Cocqpenning wordt toegekend aan personen die zich tijdens een periode van ten minste twaalf jaar bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor Amsterdam. Voor de penning komen ook mensen in aanmerking die uitzonderlijk grote prestaties voor Amsterdam hebben verricht op sportief, wetenschappelijk, journalistiek, kunstzinnig, politiek of economisch gebied met een landelijke of internationale uitstraling.