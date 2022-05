Lale Gül zegt "enorm trots" te zijn op het winnen van de Pim Fortuynprijs dit jaar. Dat zei de 24-jarige schrijfster vrijdagavond bij talkshow HLF8.

De Pim Fortuynprijs wordt jaarlijks uitgereikt aan opiniemakers, bestuurders of politici die volgens de organisatie strijden voor het vrije woord, taboes durven te doorbreken en stelling nemen in het maatschappelijk debat.

"Dit is de mooiste prijs die ik tot nu toe heb gewonnen", aldus Gül. De jury prijst de Turks-Nederlandse schrijfster om haar debuutroman Ik ga leven, waarin ze schrijft over de beklemming van opgroeien in een streng-islamitisch gezin.

"Er zijn weinig schrijvers die hun eigen culturele en religieuze achtergrond durven te kritiseren", aldus de jury. Na publicatie van haar boek werd Gül overstelpt met haatberichten en doodsbedreigingen uit de moslimhoek.

De Pim Fortuynprijs wordt jaarlijks op de sterfdag van de vermoorde politicus uitgereikt en bestaat uit een wisselbokaal. Hij wordt dit jaar voor de zevende keer uitgereikt. "De jury was unaniem over mijn winst", aldus Gül. Vorig jaar ging de prijs naar tv-presentatrice en columniste Fidan Ekiz. Gül was toen ook al een van de genomineerden.