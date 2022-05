Grote Verwachtingen verscheen een paar jaar geleden, maar de Duitse jury oordeelde dat dit boek juist nu moet worden herlezen en daarom verkozen ze het tot politiek boek van het jaar. "Grote verwachtingen biedt een kader voor het classificeren van de actualiteit."

De prijs wordt uitgereikt door de Friedrich Ebert Stichting, een losjes aan de politieke partij SPD gelinkte organisatie die zich onder meer bezighoudt met politiek onderwijs, het ondersteunen van studenten en het bevorderen van hoger onderwijs.



Große Erwartungen, zoals het boek van Mak in Duitsland heet, schetst volgens de jury "een veelzijdig beeld van de vaak door crises geteisterde laatste twintig jaar en werpt een constructief-kritische blik op de sterke en zwakke punten van het Europese project".

"Als geen ander is Mak in staat om de ontwikkelingen samen te vatten en ons een kader te bieden voor het classificeren van de actualiteit", zegt het gezelschap verder. Al is het alweer enkele jaren oud, het boek is juist nu waard om gelezen te worden, vindt de jury.

Grote Verwachtingen is de opvolger van Maks beroemde boek In Europa (2004). Jarenlang deed hij onderzoek en reisde hij rond voor de nieuwe publicatie over de laatste twee decennia. In 2020 vulde hij het boek nog aan.

Mak krijgt komende dinsdag de prijs van 10.000 euro. Andere winnaars waren onder anderen de Tsjechische schrijver, dissident en president Václav Havel en de Franse econoom Thomas Piketty.