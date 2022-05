De rechtbank in Alkmaar heeft de 49-jarige Henk B. dinsdag veroordeeld tot vier jaar cel voor de mislukte roof van een schilderij van Claude Monet uit het Zaans Museum in Zaandam. Die straf had het Openbaar Ministerie (OM) ook geëist.

B. haalde op 15 augustus vorig jaar op klaarlichte dag, terwijl het museum open was, het werk De Voorzaan en de Westerhem van de beroemde Franse impressionist van de muur en rende ermee naar buiten.

Daar wachtte een handlanger op een motorscooter op hem. Deze loste enkele schoten om toegesneld publiek en museummedewerkers af te schrikken. Daar slaagde hij niet in: het kostbare schilderij werd van B. afgepakt en in veiligheid gebracht. De rovers gingen er zonder buit vandoor.

De rechtbank bevond B. ook schuldig aan bedreiging met geweld.

De rechter sprak in het vonnis van een "bijzonder brutale diefstal op klaarlichte dag", bovendien op een zondag in de zomervakantie. Daarmee was de roof, waarbij ook schoten te horen waren, een angstige ervaring voor de vele bezoekers, onder wie kinderen.

Tijdens de rechtszaak verklaarde B. omstandig over de druk waaronder hij tot zijn daad kwam. Hij zou een criminele schuld hebben gehad en zijn schuldeisers zouden hem tot de roof hebben gedwongen.

Schilderij hangt nog niet in museum

Het schilderij raakte door de roof beschadigd. Het is inmiddels gerestaureerd, maar nog niet teruggehangen in het museum. Het Zaans Museum kocht het doek in 2015 voor circa 1,5 miljoen euro.

B. stal in 2002 met een medeverdachte twee schilderijen uit het Van Gogh Museum in Amsterdam. De werken doken eind september 2016 op in Italië bij een onderzoek naar de maffia in Napels. Hij kreeg in 2005 in hoger beroep drie jaar en twee maanden cel opgelegd voor deze kunstroof.

Het OM moet nog beslissen of het een in januari aangehouden medeverdachte vervolgt. Deze uit Purmerend afkomstige man werd na verhoor weer vrijgelaten.