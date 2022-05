De musical Kruimeltje is vanaf het najaar opnieuw in de Nederlandse theaters te zien. Het theaterstuk over het straatschoffie Kruimeltje vertelt hetzelfde verhaal als de musical van ruim tien jaar geleden, maar is wel in een nieuw jasje gestoken. In 2011 was Kruimeltje voor het laatst in de theaters te zien.

De rol van Kruimeltje wordt vertolkt door Max Roest, Luca van Ammers, Shayne Bakker en Aiden Joshua Maij. Ook producent Rick Engelkes, die in 1999 de rol van Kruimeltjes vader speelde in de film, is te zien in het theaterstuk. "Kruimeltje zit in ieders hart, en zeker in mijn hart", laat Engelkes weten. "Kruimeltje is het leuke boefje van Nederland en het is fijn om weer een prachtige voorstelling over hem te maken."

De musicals van Kruimeltje zijn gebaseerd op de gelijknamige boekverfilming uit 1999. In 2020 werd al bekend dat Kruimeltje weer in het theater zou terugkeren. Vanwege de coronacrisis werd de start echter uitgesteld.