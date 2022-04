Cabaretgroep TAFKAL, voorheen bekend als De Lama's, gaat ook in 2023 het theater in. Vorig jaar ging de groep voor het eerst sinds 2008 weer de theaters langs.

De theatertour zal plaatsvinden tussen februari en juni 2023. Oud-Lama's Ruben Nicolai, Tijl Beckand, Ruben van der Meer, Jeroen van Koningsbrugge en presentator Patrick Lodiers zullen met hun improvisatieshow theaters in onder meer Maastricht, Den Haag, Groningen en Den Bosch aandoen. Ook de Belgische steden Gent en Antwerpen worden bezocht.

"Ja, we gaan nog één jaartje door. Acht steden in 2023!", kondigde Beckand aan op sociale media. Op de website van TAFKAL staat dat de tour van volgend jaar voorlopig ook de laatste is. In 2024 bestaat de groep twintig jaar. Die mijlpaal laten de voormalige Lama's niet ongemerkt voorbijgaan, zo valt op te maken uit de aankondiging. "Er wordt gefluisterd dat dit op één plek gevierd wordt", zo verkapt de groep.

De Lama's maakten van 2004 tot en met 2008 een succesvol improvisatieprogramma. De show van BNN won een Gouden Televizier-Ring. In 2017 maakten de mannen hun comeback in de Ziggo Dome. Ook in 2018 stonden De Lama's in de Amsterdamse concerthal.

Vorig jaar werd bekend dat Nicolai, Beckand, Van der Meer en Van Koningsbrugge verdergingen onder de naam TAFKAL, dat staat voor The artists formerly known as Lama's. Vanwege een rechtenkwestie konden ze niet meer van de naam De Lama's gebruikmaken.