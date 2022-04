De Belgische theatermaker en kunstenaar Jan Fabre heeft een voorwaardelijke gevangenisstraf gekregen voor aanranding, ongewenste intimiteiten en wangedrag tegen dansers en andere medewerkers. Voor sommige delicten ontloopt hij straf, omdat die zijn verjaard.

Fabre kwam ruim 3,5 jaar geleden, even na de opkomst van de MeToo-beweging, in opspraak door een open brief van twintig voormalige leden van zijn gezelschap Troubleyn. Zij vertelden dat op de werkvloer machtsmisbruik aan de orde van de dag was, met pesterijen, tirades, vernederingen en afgedwongen seks. Fabre deed deze getuigenissen af als onzin en roddel.

De rechtbank in Antwerpen legde Fabre vrijdag anderhalf jaar voorwaardelijk op en hij moet meerdere slachtoffers een schadevergoeding betalen.