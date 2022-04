Hans Teeuwen gaat weer optreden. De cabaretier is hersteld van stemproblemen en keert terug naar het theater.

Dat laat een woordvoerder van Teeuwen aan het ANP weten.

Teeuwen moest afgelopen week drie voorstellingen van zijn nieuwe show Nou Lekker Dan! in het World Forum Theater in Den Haag annuleren omdat hij zijn stem kwijt was. Een daarvan wordt donderdag ingehaald. De rest volgt op een later moment.

Nou Lekker Dan! is de eerste show van Teeuwen sinds 2016. De cabaretier stelde zijn tournee in 2020 en 2021 meerdere malen uit. Eerst deed hij dat noodgedwongen vanwege de coronalockdowns en daarna weigerde hij te spelen als bezoekers zonder coronapas het theater niet in mochten.



Teeuwen reist nog het hele jaar langs theaters in het land.